В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром

Меры по ликвидации последствий штормового ветра в регионе обсудили на субботнем оперативном совещании у главы региона. Как сообщил глава региона, в 20 населенных пунктах пяти муниципальных районов были зафиксированы нарушения электроснабжения в 1021 подворье.