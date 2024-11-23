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В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром

Глава Мордовии Здунов: в Торбеево кровлю детского сада сорвало сильным ветром.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 Ноя — РИА Новости. Кровлю детского сада сорвало сильным ветром в Мордовии, детей перевели в другие садики, ремонт должны закончить за 10 дней, заявил глава республики Артем Здунов.

Меры по ликвидации последствий штормового ветра в регионе обсудили на субботнем оперативном совещании у главы региона. Как сообщил глава региона, в 20 населенных пунктах пяти муниципальных районов были зафиксированы нарушения электроснабжения в 1021 подворье.

«В посёлке Торбеево сорвало кровлю с детского сада, пострадало 40% покрытия, ребят оперативно перевели в другие детсады. Кровлю временно закрыли, на ремонтные работы выделили из республиканского Резервного фонда 2,6 миллиона рублей», — написал Здунов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что строителям поставлена задача провести ремонт в течение 10 дней, чтобы минимизировать неудобства для родителей и детей.

Также он сообщил, что в селе Монастырское устранено повреждение на газопроводе и произведена замена силового электрокабеля.