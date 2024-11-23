«Четверо погибших в ДТП в Лидском районе, из них двое детей». Жуткая авария на трассе Минск-Гродно произошла 23 ноября

Мы писали, что 23 ноября женщина-водитель погибла в ДТП под Любанью (здесь подробнее), вечером 22 ноября не пристегнутая пассажирка авто погибла в ДТП в Речицком районе (подробности здесь), подросток-пассажир и 42-летний водитель пострадали в ДТП в Витебске вечером 22 ноября (здесь подробнее), пенсионер погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе утром 22 ноября (подробнее здесь), 9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу вечером 22 ноября (здесь подробности).