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«Четверо погибших в ДТП в Лидском районе, из них двое детей». Жуткая авария на трассе Минск-Гродно произошла 23 ноября

На трассе Минск-Гродно 23 ноября в ДТП погибли двое взрослых и двое детей.

Источник: Комсомольская правда

Водитель автомобиля Opel с пятью пассажирами в салоне 23 ноября около 15 часов дня при движении со стороны Минска в сторону Гродно в Лидском районе вблизи деревни Бискупцы, по предварительной информации, не справился с управлением, задел барьерное ограждение трассы, вылетел в кювет, где машина опрокинулась, сообщило МВД Беларуси. На месте погибли четыре человека, в том числе двое детей.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа. Информация об этом ДТП будет уточняться.

Мы писали, что 23 ноября женщина-водитель погибла в ДТП под Любанью (здесь подробнее), вечером 22 ноября не пристегнутая пассажирка авто погибла в ДТП в Речицком районе (подробности здесь), подросток-пассажир и 42-летний водитель пострадали в ДТП в Витебске вечером 22 ноября (здесь подробнее), пенсионер погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе утром 22 ноября (подробнее здесь), 9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу вечером 22 ноября (здесь подробности).