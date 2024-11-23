В районе Карелии ввели режим ЧС из-за массовых отключений электричества

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Лахденпохском районе Карелии, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения электроэнергии. Об этом во «ВКонтакте» сообщила глава районной администрации Оксана Жесткова.
«В связи со сложной ситуацией по ликвидации последствий аварии на сетях энергообеспечения в Лахденпохском районе с 15:00 мск 23 ноября 2024 года введен режим ЧС», — сообщила она, уточнив, что аварии на энергосетях происходят из-за штормового ветра со снегопадом.
Прокуратура Лахденпохского района проводит проверку соблюдения законодательства по факту длительного отсутствия электричества в 12 поселках и части города Лахденпохья.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пиковая ситуация с отключениями энергоснабжения в районе сложилась к 15:00 мск 21 ноября. Тогда без света оставались порядка 6,4 тыс. человек в 37 поселках.