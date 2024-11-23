В районе Карелии ввели режим ЧС из-за массовых отключений электричества

«В связи со сложной ситуацией по ликвидации последствий аварии на сетях энергообеспечения в Лахденпохском районе с 15:00 мск 23 ноября 2024 года введен режим ЧС», — сообщила она, уточнив, что аварии на энергосетях происходят из-за штормового ветра со снегопадом.