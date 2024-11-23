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Самолету из Уфы в Ханты-Мансийск пришлось прервать взлет из-за сбоя оборудования

Авиарейс Уфа — Ханты-Мансийск прервал взлет из-за отказа индикации скорости.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 23 ноября, у самолета из Уфы в Ханты-Мансийск произошел сбой в оборудовании. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

У воздушного судна отказала индикация скорости, из-за чего экипаж принял решение прервать взлет. К счастью, все завершилось благополучно, и спустя борт добрался до точки назначения.

Напомним, недавно на следовавшем из Санкт-Петербурга в Уфу самолете во время полета произошел пожар. В ходе рейса сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке.

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