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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте смертельного ДТП в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: МВД

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel двигался по автодороге М6 в направлении Гродно. Около 15.00 вблизи деревни Бискупцы Лидского района он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП погибли 4 человека, из них двое детей. Еще двое пассажиров госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями проводится осмотр, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с изменением погодных условий следователи рекомендуют водителям быть предельно внимательными. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров.