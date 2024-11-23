Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel двигался по автодороге М6 в направлении Гродно. Около 15.00 вблизи деревни Бискупцы Лидского района он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В ДТП погибли 4 человека, из них двое детей. Еще двое пассажиров госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями проводится осмотр, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В связи с изменением погодных условий следователи рекомендуют водителям быть предельно внимательными. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров.