Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel двигался по автодороге М6 в направлении Гродно. Около 15.00 вблизи деревни Бискупцы Лидского района он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.