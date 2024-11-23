В Петербурге двое мигрантов подрались на кондитерском производстве

Нападавший был задержан и доставлен в 12-й отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол за побои, а также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он находится под стражей в ожидании решения суда о мере пресечения.