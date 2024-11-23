Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани

ТЕГЕРАН, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны и позднее освобождены российскими правоохранительными органами после конфликта, возникшего в университетском визовом центре, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Посол подтвердил, что «иранские студенты, (которые — ред.) были арестованы, в настоящее время они освобождены, состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка».
«Господин… Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12.30 ночи», — говорится в русскоязычном посте, опубликованном на странице Джалали в соцсети Х.
Ранее ряд иранских СМИ сообщил, что МИД Ирана направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с якобы имевшим место применением силы сотрудниками российских правоохранительных органов в отношении иранских студентов. По данным этих СМИ, в минувшую пятницу наряд полиции был вызван в визовый центр КФУ для урегулирования конфликта, возникшего между иностранными студентами.