Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани

«Господин… Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12.30 ночи», — говорится в русскоязычном посте, опубликованном на странице Джалали в соцсети Х.