«Водитель наехал на дорожное ограждение». СК расследует гибель двух детей и двух взрослых в жестком ДТП под Лидой

В Лидском районе 23 ноября произошло жесткое ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД.
Смертельная авария на Гродненщине произошла примерно в 15.00 часов на трассе М-6. Известно, что водитель легкового «Опеля» ехал со стороны Минска в сторону Гродно. Вблизи деревни Бискупцы Лидского района водитель иномарки не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После этого легковушка оказалась в кювете, где опрокинулась.
На момент аварии в машине были шесть человек. Четверо из них в аварии погибли, в том числе двое детей.
Как уточнили в СК, следователи возбудили уголовное дело по факту аварии за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в СК.
Также женщина-водитель погибла в ДТП под Любанью.