«Водитель наехал на дорожное ограждение». СК расследует гибель двух детей и двух взрослых в жестком ДТП под Лидой

Смертельная авария на Гродненщине произошла примерно в 15.00 часов на трассе М-6. Известно, что водитель легкового «Опеля» ехал со стороны Минска в сторону Гродно. Вблизи деревни Бискупцы Лидского района водитель иномарки не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После этого легковушка оказалась в кювете, где опрокинулась.