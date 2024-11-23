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Бастрыкин потребовал доложить о ЧП со студенткой, которую бродячие собаки загнали в замерзшее болото

Глава СКР потребовал доклад о нападении бродячей собаки на студентку в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении бродячей собаки на студентку в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Все произошло в Инорсе. Третьекурсница шла на учебу, когда ее стали преследовать псы. Боясь, что животные ее разорвут, она решила выйти на лед и провалилась по колено. Агрессивных собак от девушки отогнали двое прохожих.

По факту инцидента началась процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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