В Сызрани от взрыва газа в квартире рухнула стена и пострадал мужчина

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек: мужчина. Его личные данные устанавливаются.
Также обрушилась стена между квартирами дома. Причина устанавливается.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире многоквартирного дома в Сызрани вечером в субботу, 23 ноября. Сообщение о происшествии на улице Декабристов, 149, поступило на пульт оперативных служб в 18:22 (MSK+1).
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек: мужчина. Его личные данные устанавливаются.
Также обрушилась стена между квартирами дома. Причина устанавливается.