Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света

ТУЛА, 23 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области до сих пор остаются без электричества после непогоды, которая обрушилась на регион 21 ноября, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
В пятницу глава региона сообщал, что в результате сильного ветра порядка 35 тысяч жителей остались без электроэнергии. На дистанционное обучение перешли 33 школы, 15 детских садов и два колледжа.
«Начали заседание штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий… Без электроэнергии свыше 24 часов остаётся 138 населенных пунктов и более 15 тысяч жителей. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются», — сообщил Миляев.
По словам губернатора Тульской области, максимальное количество отключенных населенных пунктов достигало 600. В связи с этим в десяти муниципальных районах развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств.