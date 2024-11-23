Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света

ТУЛА, 23 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области до сих пор остаются без электричества после непогоды, которая обрушилась на регион 21 ноября, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.