Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент с иранскими студентами в Казани

Массовая драка с участием иностранных студентов произошла 22 ноября возле департамента внешних связей КФУ на улице Гвардейская. По информации МВД, конфликт начался с ссоры двух человек, но перерос в потасовку с участием других студентов. На место прибыла полиция, которая задержала нескольких участников драки.