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СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге

СК проверит отравление подростков после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что после одного из концертов в Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, по сообщениям посетителей, во время мероприятия произошла массовая драка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что по данным фактам проводится процессуальная проверка.

Источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о концерте рэпера Uglystephan, который в пятницу прошел в концертном зале Base на Кондратьевском проспекте в Петербурге.

СК