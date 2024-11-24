СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге

«В социальных медиа сообщается, что после одного из концертов в Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, по сообщениям посетителей, во время мероприятия произошла массовая драка», — говорится в сообщении.