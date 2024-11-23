«Погибли двое детей и две пенсионерки». МВД назвало предварительную причину смертельного ДТП под Лидой 23 ноября

Министерство внутренних дел раскрыло предварительную причину смертельного ДТП в Лидском районе, в котором 23 ноября погибли четыре человека.
Ранее «Комсомолка» писала, что жуткая авария на трассе Минск-Гродно произошла 23 ноября: «Четверо погибших в ДТП в Лидском районе, из них двое детей».
В пресс-службе МВД сообщили, что на место трагедии по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова был направлен начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, который позднее раскрыл подробности аварии.
Отмечается, что ДТП произошло около 15.00 часов на 147-м километре трассы М-6, направлением Минск-Гродно. Автомобилем «Опель», в котором было шесть человек, управлял 61-летний водитель. Отмечается, что минивэн был рассчитан на семь мест.
— По предварительной информации, водитель уснул за рулем и потерял управление автомобилем, после чего «Опель» съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожное ограждение. Затем авто неоднократно опрокинулось, — прокомментировал Ротченков.
На место ДТП скончались четыре человека: несовершеннолетние 7- и 17-летний пассажиры, а также 55- и 68-летняя женщины.
Глава ГАИ МВД также обратил внимание на то, что сложившиеся дорожные и погодные условия требуют от водителей и пешеходов предельной внимательности, а также зимнего стиля вождения.
— Сегодня, 23 ноября, на дорогах республики уже погибли шесть человек, — констатировал Ротченков.
Еще мы писали, что СК возбудил уголовное дело по факту ДТП под Лидой, где погибли двое детей и двое взрослых: «Водитель наехал на дорожное ограждение».
Также женщина-водитель погибла в ДТП под Любанью.