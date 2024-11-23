«Погибли двое детей и две пенсионерки». МВД назвало предварительную причину смертельного ДТП под Лидой 23 ноября

Отмечается, что ДТП произошло около 15.00 часов на 147-м километре трассы М-6, направлением Минск-Гродно. Автомобилем «Опель», в котором было шесть человек, управлял 61-летний водитель. Отмечается, что минивэн был рассчитан на семь мест.