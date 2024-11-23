Взрыв разворотил квартиру в жилом доме в Самарской области, есть пострадавший

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщает телеграм-канал СК по Самарской области.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщил о взрыве газа в Махачкале, частный дом рухнул полностью. В посёлке Ленинкент по улице Кизилюртовская произошёл хлопок в жилом доме. По предварительной информации, имеются пострадавшие.