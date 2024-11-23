Взрыв разворотил квартиру в жилом доме в Самарской области, есть пострадавший

Сегодня в квартире жилого дома в Сызрани взорвался газ, в результате пострадал мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки, следователи возбудили уголовное дело.