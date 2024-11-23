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В Киеве в одном из отелей произошла стрельба

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одном из отелей Киева произошла стрельба, в ходе которой застрелили мужчину, есть пострадавшие, сообщило Печерское управление полиции Главного управления нацполиции в Киеве.

Источник: © РИА Новости

«Происшествие произошло сегодня около 1.00 ночи (02.00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, во время которой один из фигурантов получил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. От ранений 27-летний мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По данным полицейских, ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Их в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

В столичном главке отметили, что стрелявшего разыскивают, один из участников драки задержан. Открыто дело по статьям уголовного кодекса «умышленное убийство» и «хулиганство».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.