В Киеве в одном из отелей произошла стрельба

«Происшествие произошло сегодня около 1.00 ночи (02.00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, во время которой один из фигурантов получил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. От ранений 27-летний мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).