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Очевидцы сообщают о стрельбе в районе главного ж/д вокзала в Ростове

Неизвестный открыл стрельбу в районе железнодорожного вокзала в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 23 ноября, неизвестный открыл стрельбу в районе главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, в нескольких городских пабликах вечером субботы появилось видео территории на проспекте Сиверса, неподалеку от вокзала. На кадрах видно, как на оживленной улице собрались зеваки, которые остаются на месте и наблюдают за последствиями случившегося.

Добавим, что официальной информации от правоохранительных органов о случившемся инциденте пока не поступало. Когда она появится, мы обязательно опубликуем ответ.