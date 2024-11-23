Очевидцы сообщают о стрельбе в районе главного ж/д вокзала в Ростове

Вечером в субботу, 23 ноября, неизвестный открыл стрельбу в районе главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, в нескольких городских пабликах вечером субботы появилось видео территории на проспекте Сиверса, неподалеку от вокзала. На кадрах видно, как на оживленной улице собрались зеваки, которые остаются на месте и наблюдают за последствиями случившегося.
Добавим, что официальной информации от правоохранительных органов о случившемся инциденте пока не поступало. Когда она появится, мы обязательно опубликуем ответ.