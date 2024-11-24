В Ростове подросток получил удар током на ж/д вагоне и попал в реанимацию

В субботу, 23 ноября, в Ростове-на-Дону 14-летний подросток оказался в реанимации после того, как забрался на железнодорожный вагон. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
По словам главы, все произошло на улице Амбулаторной.
— Подросток, поднявшись на крышу железнодорожного вагона, получил удар током — школьник дотронулся до высоковольтного электрического провода, — прокомментировал Алексей Логвиненко. — В результате удара током он упал с крыши железнодорожного вагона.
В тяжелом состоянии школьник был доставлен в реанимацию. За его жизнь борются ростовские врачи.
— Призываю родителей быть предельно внимательными к досугу своих детей и обязательно разъяснять правила поведения! — обратился к ростовчанам глава администрации города.