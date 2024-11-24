Рогов: ракета ВСУ попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска

Председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об ударе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по порту Бердянска в Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, удар пришелся на бочки из-под топлива, которые не были утилизированы вовремя. В результате этого ракетного удара были повреждены и уничтожены несколько бочек.
Он подчеркнул, что этот удар обошелся украинской армии примерно в 2,5 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что порт Бердянска подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. В результате удара никто не пострадал, возникшие очаги возгорания были ликвидированы.