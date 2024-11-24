В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков

В октябре сообщалось, что китайские хакеры, предположительно связанные с группировкой Salt Typhoon, которая, как считается, действует под контролем правительства Китая, перехватывали телефонные разговоры американских политиков, включая одного из советников-кандидатов в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.