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В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков

Жертвами хакеров стали по меньшей мере 150 человек.

Источник: Аргументы и факты

Власти США заявили, что «китайские хакеры» получили доступ к перепискам и звонкам примерно 150 политиков в Вашингтоне. Об этом заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер в эфире телеканала CNN.

Уорнер охарактеризовал произошедший инцидент как «безусловно худший взлом в истории страны». Жертвами хакеров стали по меньшей мере 150 человек, преимущественно из Вашингтона.

Хакеры нацелились на крупнейшие американские интернет-провайдеры, а среди жертв могли оказаться высокопоставленные представители как Демократической, так и Республиканской партий.

В октябре сообщалось, что китайские хакеры, предположительно связанные с группировкой Salt Typhoon, которая, как считается, действует под контролем правительства Китая, перехватывали телефонные разговоры американских политиков, включая одного из советников-кандидатов в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.