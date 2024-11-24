«Я полюбила другого»: Под Ростовом мужчина избил соперника табуретом во время интима

Несмотря на то, что в паспортах не стояли отметки о браке, Артем и Елена считали себя мужем и женой. Правда, в последнее время женщину перестали удовлетворять отношения. Как позже расскажет Елена в зале суда, Артем часто ревновал ее, оскорблял и даже бил. Но женщина не торопилась уходить от него. В этом союзе Елена находила свои плюсы. Она могла позволить себе не работать. За финансы в паре отвечал Артем.