«Я полюбила другого»: Под Ростовом мужчина избил соперника табуретом во время интима

В Ростовской области пара, прожившая вместе пять лет, теперь стала врагами на всю жизнь. 37-летний Артем, от которого 33-летняя Елена ушла к другому, сорвал ее романтическую встречу и табуреткой избил соперника.
Агрессора отвезли на допрос сразу после нападения Иван МАКЕЕВ.
ПЯТЬ ДНЕЙ НА ЛЮБОВЬ.
Несмотря на то, что в паспортах не стояли отметки о браке, Артем и Елена считали себя мужем и женой. Правда, в последнее время женщину перестали удовлетворять отношения. Как позже расскажет Елена в зале суда, Артем часто ревновал ее, оскорблял и даже бил. Но женщина не торопилась уходить от него. В этом союзе Елена находила свои плюсы. Она могла позволить себе не работать. За финансы в паре отвечал Артем.
Очередной скандал, который все же поставил точку в токсичных отношениях, произошел рано утром. Сожитель, хлопнув дверью, отправился на работу, а Елена — в магазин.
Там она и встретила мужчину, с которым мгновенно завязалось знакомство. Елене сразу понравился Максим. Симпатия оказалась обоюдной. Новый знакомый пригласил женщину в гости, и та согласилась. Со слов Елены, они чудесно провели день.
— Болтали обо всем. Выяснилось, что у нас много общего, — вспоминает женщина.
В первый же день знакомства Елена с Максимом вступили в интимные отношения. А примерно в шесть часов вечера женщина стала собираться домой. С работы как раз должен был вернуться ее гражданский муж.
На следующий день, проводив сожителя в офис, Елена вновь помчалась на свидание. Тем временем Артем начал догадываться, что что-то не так.
Вечером Елена рассказала гражданскому мужу о новом знакомом, не упомянув при этом, что тот стал не только другом, но и любовником. Почти неделю Елена и Максим встречались, пока Артем занимался работой.
Очередное такое свидание закончилось скандалом. Артем, не застав Елену дома, стал звонить ей на мобильный.
— Я предлагал забрать ее из гостей, но она не соглашалась, — говорит он.
В тот вечер он буквально оборвал телефон. Тогда Елена заявила: «Я к тебе больше не приду. Я полюбила другого, и буду у него жить». А чтобы доказать, что не обманывает, ведь новым отношения было всего пять дней, включила громкую связь. Максим подтвердил ее слова.
Осужденного отправили в колонию Борис КОКУРИН.
ТРИ НЕДЕЛИ В БОЛЬНИЦЕ.
Артема эта ситуация взбесила. И он пригрозил сопернику. Максим пожаловался родному брату, но разрывать отношения мужчина не собирался. Обманутый муж оказался скор на расправу. Через пару часов после этого разговора он уже стоял в спальне соперника.
— Я увидел их обнаженными и у меня «сорвало планку», — скажет на допросе шахтинец.
Артем схватил табуретку и стал избивать ею конкурента за сердце женщины. Артем упал с кровати и на мгновение потерял сознание. А не званный гость продолжал наносить удары.
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не брат избитого. После того тревожного разговора родственник все не находил себе места.
— Мне было не по себе, и я пошел к Артему. Там я застал такую картину: на полу без одежды лежит брат, на его голове — табуретка. Максим был все еще в квартире. Я его скрутил, вызвал полицию и скорую.
У Артема оказалась черепно-мозговая травма и переломы нескольких ребер. Следующие три недели он провел в больнице.
Из информации, размещенной на официальном сайте суда города Шахты, следует, что в отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Пострадавший три недели пролежал в больнице Юлия ПЫХАЛОВА.