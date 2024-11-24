Ударил ножом и получил пулю: В Ростове задержали мужчину, напавшего на полицейского

Внезапно дебошир напал на полицейского с ножом и ударил его лезвием. Правоохранитель успел в ответ открыл огонь из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя, и попал ему в ногу. Вероятно, раненый при конфликте человек, лежавший на земле, окруженный людьми, которые пытались ему помочь, и запечатлен на видео от очевидцев.