Ударил ножом и получил пулю: В Ростове задержали мужчину, напавшего на полицейского

Вечером субботы, 23 ноября, жителей Ростова-на-Дону встревожила новость о стрельбе в районе главного железнодорожного вокзала. Очевидцы делились кадрами случившегося в городских пабликах, но чем все закончилось, было неизвестно. В пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО прокомментировали ситуацию.
Как оказалось, субботним вечером сотрудники полиции патрулировали привокзальную площадь. Во время обхода территории оперуполномоченный обратил внимание на группу людей с мешками и баулами. Он подошел к ним поговорить и проверить документы.
— В этот момент к ним подошел рядом стоящий мужчина, который начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению к стражу порядка, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Внезапно дебошир напал на полицейского с ножом и ударил его лезвием. Правоохранитель успел в ответ открыл огонь из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя, и попал ему в ногу. Вероятно, раненый при конфликте человек, лежавший на земле, окруженный людьми, которые пытались ему помочь, и запечатлен на видео от очевидцев.
— Сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации.
Нападавшему не удалось скрыться: он был задержан и также доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
— Полицейские совместно со следственными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего.