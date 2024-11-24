В Великобритании шторм «Берт» унес жизни трех человек

В графстве Западный Йоркшир 34-летний мужчина погиб, потеряв управление на заснеженной и обледеневшей дороге. В Нортгемптоншире ещё одна жертва стала результатом аварии, вызванной резким ухудшением погодных условий. В Хэмпшире сильный ветер повалил дерево на автомобиль, что привело к смерти водителя.