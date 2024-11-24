Силы ПВО сбили над Курской областью две ракеты

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Смирнова, средства ПВО сбили две украинские ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов. В своем сообщении он выразил благодарность бойцам ПВО за их действия и предостерег граждан не приближаться к обломкам.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что над Калужской и Брянской областями были уничтожены беспилотники ВСУ. Пять дронов сбито над Брянской областью, еще семь — над Калужской.