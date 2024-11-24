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Во Владивостоке пьяный водитель устроил аварию с переворотом

Сам виновник ДТП решил сбежать.

Источник: Соцсети

По словам очевидцев, мужчина за рулем Toyota Vitz был сильно пьян. Он не справился с управлением в районе улицы Окатовой во Владивостоке, из-за чего устроил аварию с еще двумя машинами. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Водитель Vitz наехал на припаркованный на обочине Nissan X-Trail. После этого машина также опрокинулась на еще один автомобиль, Honda CR-V (видео можно найти в нашем телеграм-канале).

Видимо, поняв плачевность ситуации, виновник аварии решил сбежать, оставив на месте ДТП удивленных свидетелей. Но вряд ли этот поступок избавит мужчину от ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о смертельном ДТП, произошедшем в приморской столице в ночь на 23 ноября. Погиб водитель Subaru Impreza, который не справился с управлением.