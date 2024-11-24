Во Владивостоке пьяный водитель устроил аварию с переворотом

По словам очевидцев, мужчина за рулем Toyota Vitz был сильно пьян. Он не справился с управлением в районе улицы Окатовой во Владивостоке, из-за чего устроил аварию с еще двумя машинами. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».