Неподвижно лежал: в центре Владивостока избили посетителя бара

Жуткая драка произошла у одного из баров на улице Светланской, 7 во Владивостоке. В какой-то момент из заведения вывалились мужчины, явно выпившие. Один начал колотить другого, а тот был даже не в состоянии сопротивляться. Чем закончилась стычка — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Мужчина повалил посетителя бара на землю и стал бить, куда придется. Свидетели рассказали, что в итоге несколько сильных ударов прилетело приморцу по голове. Тот оказался в почти бессознательном состоянии на асфальте (видео можно найти в нашем telegram-канале).
Вокруг собралась целая толпа народа, но зачинщика драки оттащили только спустя несколько минут, а его оппонент остался неподвижно лежать.
Полиция уже начала проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о том, что жители Владивостока стали свидетелями эпичной драки мужчин.