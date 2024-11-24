Неподвижно лежал: в центре Владивостока избили посетителя бара

Жуткая драка произошла у одного из баров на улице Светланской, 7 во Владивостоке. В какой-то момент из заведения вывалились мужчины, явно выпившие. Один начал колотить другого, а тот был даже не в состоянии сопротивляться. Чем закончилась стычка — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».