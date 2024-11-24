В Приморье неоднократно судимый мужчина напал на полицейских

«Вечером 23 ноября двое полицейских прибыли по сообщению о дебоше на ул. Солнечную в п. Тавричанка, где нетрезвый мужчина напал на них с ножом в подъезде многоквартирного дома, причинив два ножевых ранения одному и ударив рукой в голову другого. Нападавший задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель, 1994 г.р., в ближайшее время будет решен вопрос избрания ему меры пресечения», — говорится в сообщении.