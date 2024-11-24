В Приморье неоднократно судимый мужчина напал на полицейских

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения, нападавший задержан, сообщает прокуратура Приморья.
«Вечером 23 ноября двое полицейских прибыли по сообщению о дебоше на ул. Солнечную в п. Тавричанка, где нетрезвый мужчина напал на них с ножом в подъезде многоквартирного дома, причинив два ножевых ранения одному и ударив рукой в голову другого. Нападавший задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель, 1994 г.р., в ближайшее время будет решен вопрос избрания ему меры пресечения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.2 ст 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и поставила на контроль его расследование.