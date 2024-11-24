Костанайца будут судить за дачу взятки полицейскому против его воли

«Не желая быть привлечённым к ответственности, водитель попытался передать сотруднику полиции 3000 тенге в качестве взятки, на что полицейский разъяснил, что за взятку предусмотрена уголовная ответственность. Проигнорировав слова полицейского, водитель положил в полку на панели приборов 3000 тенге в качестве взятки», — сообщили в прокуратуре.