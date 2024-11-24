В Омске в ДТП пострадал полуторагодовалый малыш

Информация о ДТП на Левом берегу Омска поступила в ГИБДД накануне в 18:35. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по улице 70 лет Октября в районе дома № 8, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Лексус». Также цепочкой произошло столкновений с третьей машиной марки «Киа». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам автомобилей «Тойота» и «Лексус». Пострадали мужчина 1991 года рождения и мальчик 2023 года рождения.