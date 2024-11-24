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61 млн рублей украли мошенники у пенсионеров Хабаровского края

В Хабаровском крае мошенники украли у пенсионеров больше 61 млн рублей.

Источник: ТАСС

В Хабаровском крае мошенники украли у пенсионеров больше 61 млн рублей. Прокуратурой подано 127 исков о восстановлении имущественных прав пострадавших и приняты меры для расторжения десяти кредитных договоров, которые пострадавшие заключили обманным путем.

Как сообщили в надзорном ведомстве, штрафуют и операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки. Сумма штрафов составила 2,4 млн рублей.

В прокуратуре напоминают, что мошенники постоянно совершенствуют способы обмана жителей. Никогда не нужно сообщать по телефону свои личные и банковские данные, пароли от карт, личных кабинетов и коды, которые приходят в СМС для подтверждения операций. Настоящие сотрудники банков и социальных служб никогда не запрашивают такую информацию, тем более по телефону.