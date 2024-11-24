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Поиски упавшего с Русского моста мужчины пока не увенчались успехом

Тело ищут уже два недели.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке до сих пор не могут найти тело молодого человека, упавшего в начале ноября с Русского моста. Все поиски пока не увенчались успехом.

Инцидент произошёл на мосту ещё вечером 7 ноября. По сообщению полиции, 33-летний мужчина упал без посторонней помощи. О других подробностях происшествия ничего не известно.

Шансов выжить при таком падении не было. Однако тело молодого человека до сих пор не найдено. Под мостом сильное течение, и его могло отнести достаточно далеко.

Родственники и добровольцы обследовали побережье от Русского моста до Канала. Однако тело до сих пор не обнаружено. Не исключено, что течением его могло вынести в открытое море.

несчастный случай