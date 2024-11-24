Страшная смерть из-за сигареты настигла мужчину в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вечером 23 ноября в селе Джонка Нанайского района произошло трагическое происшествие, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В 06:19 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме на улице Советской. Пламя охватило одну из половин двухквартирной постройки, в которой, к сожалению, находился только хозяин.
Пожарные расчеты краевой противопожарной службы прибыли на место уже через несколько минут, но на момент их прибытия огонь полностью охватил квартиру. Сильный дым усложнял задачу спасателей, однако им удалось обнаружить тело 47-летнего мужчины практически у дверей квартиры. Он был без признаков жизни. Установлено, что мужчина не успел выбраться из огня.
К счастью, вовремя сработали пожарные, и в 06:40 пожар был локализован, а в 09:36 огонь был полностью ликвидирован, не успев затронуть соседнюю часть дома. Площадь горения составила 49 квадратных метров.
Предварительная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи и дознаватель МЧС России уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Важной деталью, как оказалось, стало отсутствие автономного дымового пожарного извещателя в доме. Эти устройства могли бы своевременно предупредить о возгорании, давая шанс на спасение.