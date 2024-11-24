Страшная смерть из-за сигареты настигла мужчину в Хабаровском крае

Пожарные расчеты краевой противопожарной службы прибыли на место уже через несколько минут, но на момент их прибытия огонь полностью охватил квартиру. Сильный дым усложнял задачу спасателей, однако им удалось обнаружить тело 47-летнего мужчины практически у дверей квартиры. Он был без признаков жизни. Установлено, что мужчина не успел выбраться из огня.