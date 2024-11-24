В тройном ДТП на Левобережье Омска пострадал полуторагодовалый мальчик

Вечером 23 ноября в Кировском округе Омска произошла крупная авария. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля Toyota двигался по улице 70 лет Октября и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с машиной Lexus, за рулём которой был 38-летний мужчина, и автомобилем Kia, которым управляла 46-летняя женщина.