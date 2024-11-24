На Южном Урале водитель ГАЗели сбил насмерть пешехода

Как рассказывал «МК-Челябинск», в 03:40 23 ноября на территории Сосновского района произошло еще оно смертельное ДТП. Водитель BAIC U5 уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом без пассажиров. Автомобили съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб.