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На Южном Урале водитель ГАЗели сбил насмерть пешехода

Трагедия случилась в 17:35 23 ноября на втором километре автодороги «Челябинск-Октябрьское» (Копейский городской округ).

Водитель автомобиля ГАЗель — мужчина 1967 года рождения — сбил женщину 1951 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По словам подполковника полиции Станислава Бернгардта, все обстоятельства ДТП выясняются, на месте работала следственно-оперативная группа.

Как рассказывал «МК-Челябинск», в 03:40 23 ноября на территории Сосновского района произошло еще оно смертельное ДТП. Водитель BAIC U5 уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом без пассажиров. Автомобили съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб.