В двух ДТП в Емельяновском районе Красноярского края погибли три женщины

Ещё одна смертельная авария произошла на 769 километре трассы Р-255 «Сибирь», недалеко от посёлка Памяти 13 Борцов. Женщина 1987 года рождения ехала за рулём «Тойоты» из краевого центра в сторону Ачинска. В один момент иномарка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком «Ситрак» с полуприцепом. От удара машины вылетели в кювет. Женщина-водитель и пассажирка скончались от полученных травм на месте ДТП.