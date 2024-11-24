В двух ДТП в Емельяновском районе Красноярского края погибли три женщины

Две смертельные аварии произошли в Емельяновском районе Красноярского края. Оба происшествия случились вечером 23 ноября. Об этом сообщили в краевом МВД.
По предварительным данным, сначала на трассе Емельяново — Никольское — Талое автомобиль Toyota Wish вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии девушка-пассажир скончалась на месте, ещё четверо получили различные травмы.
Ещё одна смертельная авария произошла на 769 километре трассы Р-255 «Сибирь», недалеко от посёлка Памяти 13 Борцов. Женщина 1987 года рождения ехала за рулём «Тойоты» из краевого центра в сторону Ачинска. В один момент иномарка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком «Ситрак» с полуприцепом. От удара машины вылетели в кювет. Женщина-водитель и пассажирка скончались от полученных травм на месте ДТП.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварий, — сообщают в полиции.