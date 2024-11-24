Мужчину осудили за избиение бывшей жены и детей в Актобе

Полиция оперативно задержала злоумышленника, его водворили в изолятор временного содержания. По факту побоев было возбуждено уголовное дело по статье 109−1 Уголовного кодекса РК. В итоге суд признал мужчину виновным. За избиение двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, он получил 45 суток ареста. Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, а трижды в месяц посещать органы внутренних дел. Кроме того, в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.