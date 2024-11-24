Подозреваемого в убийстве фельдшера поместили под стражу в Иркутской области

Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 ноября. Жизнь 35-летнего Александра из поселка Улькан оборвалась во время рабочей смены. По версии следствия, убийцей сибиряка стал его пациент. Бригада «скорой» выехала на вызов в вахтовый поселок и госпитализировала нетрезвого 53-летнего мужчину. По пути в больницу в машине произошла словесная перепалка.