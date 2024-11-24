Подозреваемого в убийстве фельдшера поместили под стражу в Иркутской области

Вахтовика, обвиняемого в убийстве фельдшера скорой помощи, поместили под стражу в Иркутской области. Приехавший на заработки житель Забайкальского края будет находиться в СИЗО два месяца, по 22 января 2025 года. Так с учетом мнения прокурора постановил Казачинско-Ленский районный суд. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 ноября. Жизнь 35-летнего Александра из поселка Улькан оборвалась во время рабочей смены. По версии следствия, убийцей сибиряка стал его пациент. Бригада «скорой» выехала на вызов в вахтовый поселок и госпитализировала нетрезвого 53-летнего мужчину. По пути в больницу в машине произошла словесная перепалка.
— Попросил меня вперед посадить. Говорит: «у нас все здесь ездят». Одновременно я вышел, и он вышел из двери. Затем я нанес ножевой удар, — рассказывал подозреваемый во время допроса.
Ударив фельдшера в грудь, он начал угрожать водителю, но мужчина успел спастись. В это время нападавший скрылся. Александра попытались доставить в больницу, чтобы оказать помощь, но от полученного ранения тот скончался. У медика остались жена и двое детей. Его похоронят 24 ноября в деревне Тарасово.
Задержать вахтовика помогли водители автоцистерны: 28-летний Евгений Носовко и 37-летний Сергей Корников. Напарники заметили незнакомца на обочине трассы и предложили подвезти. Когда тот признался в убийстве, вызвали полицию.