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Машина с пьяным водителем и двумя пассажирами перевернулась в Тайшетском районе

Лихач скрылся с места аварии.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пьяное ДТП устроил 39-летний житель Тайшетского района в ночь на 23 ноября. Между селом Шелехово и деревней Сергина лихач на «Тойоте Карина» съехал с дороги, после чего иномарка перевернулась. Двое пассажиров пострадали, а водитель скрылся, рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

— В кратчайшие сроки виновник был установлен полицейскими, — говорят в ведомстве. — Освидетельствование на алкотестере подтвердило нетрезвое состояние водителя иномарки. Его автомобиль был помещен на спецплощадку.

На хозяина машины составили административные протоколы за оставление места аварии и управление авто подшофе.

Напомним, жительница Усолья-Сибирского обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой, чтобы разрешить вопрос местом захоронения ее супруга.