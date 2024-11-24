Машина с пьяным водителем и двумя пассажирами перевернулась в Тайшетском районе

Пьяное ДТП устроил 39-летний житель Тайшетского района в ночь на 23 ноября. Между селом Шелехово и деревней Сергина лихач на «Тойоте Карина» съехал с дороги, после чего иномарка перевернулась. Двое пассажиров пострадали, а водитель скрылся, рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.