На козырьке подъезда в центре Челябинска обнаружили труп мужчины

Как ранее писал «МК-Челябинск», вчера на Южном Урале произошло два смертельных ДТП. Ночью 23 ноября в Сосновском районе водитель BAIC U5 уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в автобус. Водитель иномарки погиб. Вечером этого же дня в Копейском городском округе водитель ГАЗели насмерть сбил женщину 1951 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.