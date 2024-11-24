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На козырьке подъезда в центре Челябинска обнаружили труп мужчины

О ЧП сообщает агентство ЧелябинскСегодня.

Труп мужчины на козырьке одного из подъездов по улице Энгельса, 65 обнаружили жильцы дома. На месте происшествия работали экстренные службы: скорая, полиция, МЧС.

В последнем ведомстве информацию подтвердили, отметив, что помощь спасателей не понадобилась. Официальной информации о случившимся от полиции пока нет.

Как ранее писал «МК-Челябинск», вчера на Южном Урале произошло два смертельных ДТП. Ночью 23 ноября в Сосновском районе водитель BAIC U5 уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в автобус. Водитель иномарки погиб. Вечером этого же дня в Копейском городском округе водитель ГАЗели насмерть сбил женщину 1951 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

несчастный случай