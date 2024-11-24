Ущерб от массовой гибели тюленей на Каспии может составлять 1,5 млрд тенге

По информации портала lada.kz, который цитирует специалиста Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Андрея Руцкого, инспекторы ежедневно ведут мониторинг. Он отметил, что 23 ноября выбросов мертвых тушек не наблюдалось, поэтому есть надежда на положительный прогноз. К тому же поменялось направление ветра.