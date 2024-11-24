В Красноярском крае пожарные спасли из горящей многоэтажки 23 человека — 19 взрослых и четверо детей. Как сообщили в краевом МЧС, возгорание из-за замыкания электропроводки произошло в квартире одного из домов по улице Баумана. На площади десять квадратных метров горели мебель и вещи. С огнём боролись четыре единицы техники и десять сотрудников МЧС.
Ещё один пожар произошёл в селе Совхоз «Сибиряк» Емельяновского района. Там на улице Садовая горела баня. Площадь пожара составила 18 «квадратов», огонь тушили десять человек. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
Позднее в Емельяновском районе в дачном товариществе «Радужное» на улице Лесная горела ещё одна баня. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Всего же за прошедшие сутки в крае ликвидировали 14 пожаров. Два человека пострадали, погибших нет.