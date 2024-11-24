Подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области отправили в СИЗО

53-летнему вахтовику из Забайкальского края, которого подозревают в убийстве фельдшера скорой помощи в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, предъявили обвинение, рассказали irk.aif.ru в региональном управлении Следственного комитета. Мужчину отправили в СИЗО.
«Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь. С заключением под стражу согласен», — говорит обвиняемый на опубликованном пресс-службой ведомства видео.
Ранее «АиФ-Иркутск» пообщались с водителями автоцистерны, которые подвозили подозреваемого и помогли его задержать.
А минздрав Приангарья рассказал о том, каким был убитый фельдшер.