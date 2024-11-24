Подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области отправили в СИЗО

«Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь. С заключением под стражу согласен», — говорит обвиняемый на опубликованном пресс-службой ведомства видео.



Ранее «АиФ-Иркутск» пообщались с водителями автоцистерны, которые подвозили подозреваемого и помогли его задержать.



А минздрав Приангарья рассказал о том, каким был убитый фельдшер.