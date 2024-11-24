Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области отправили в СИЗО

Он признаёт свою вину.

Источник: Следственный комитет РФ

53-летнему вахтовику из Забайкальского края, которого подозревают в убийстве фельдшера скорой помощи в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, предъявили обвинение, рассказали irk.aif.ru в региональном управлении Следственного комитета. Мужчину отправили в СИЗО.

«Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь. С заключением под стражу согласен», — говорит обвиняемый на опубликованном пресс-службой ведомства видео.

Ранее «АиФ-Иркутск» пообщались с водителями автоцистерны, которые подвозили подозреваемого и помогли его задержать.

А минздрав Приангарья рассказал о том, каким был убитый фельдшер.