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Суд арестовал имущество дочери и жены фигуранта дела о хищениях на Соловках

Суд в Москве арестовал имущество родственников одного из фигурантов дела о хищении при реставрации Соловецкого монастыря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы суда. Речь идет об имуществе дочери и супруги обвиняемого.

Источник: РИА "Новости"

Суд арестовал две квартиры, три автомобиля и два банковских счета. Обеспечительные меры продлили до февраля 2025 года. В материале «РИА Новостей» не называется сам суд и имя обвиняемого. Однако сейчас по этому делу проходит Сергей Волков. В мае его выдали из Камбоджи. Ранее по этому делу были осуждены четыре человека.

В 2023 году по этому делу были осуждены бывшие начальники департамента государственной охраны культурного наследия ведомства Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Сам Сергей Волков с 2011 по 2016 года был гендиректором одной из фирм-подрядчиков, которую чиновники Минкульта задействовали в хищении бюджетных денег.