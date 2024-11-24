Суд арестовал имущество дочери и жены фигуранта дела о хищениях на Соловках

Суд арестовал две квартиры, три автомобиля и два банковских счета. Обеспечительные меры продлили до февраля 2025 года. В материале «РИА Новостей» не называется сам суд и имя обвиняемого. Однако сейчас по этому делу проходит Сергей Волков. В мае его выдали из Камбоджи. Ранее по этому делу были осуждены четыре человека.