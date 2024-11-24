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В Ростове-на-Дону мужчина ранил ножом полицейского

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

Источник: © РИА Новости

«Вечером 23.11.2024 перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного ОБППГ РЛУ МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — заключили в ведомстве.