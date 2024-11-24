В Ростове-на-Дону мужчина ранил ножом полицейского

«Вечером 23.11.2024 перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного ОБППГ РЛУ МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.