В Щелково пенсионер избил дочь и стрелял в нее из ружья

До этого сообщалось, что россиянка получила пулю в шею, остановившись на обочине дороги. 31-летняя женщина ехала вместе со своим приятелем на легковом автомобиле. Пара остановилась на обочине, чтобы отдохнуть. Россиянка вышла из машины, в этот момент раздался выстрел, пуля попала женщине в шею, спасти ее не удалось. Сразу после происшествия из леса выехал автомобиль марки «УАЗ» и скрылся. Полицейские остановили машину на въезде в Нижнеудинск, в салоне находились 48-летний мужчина, его 27-летний сын, а также их 42-летний друг. Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой.