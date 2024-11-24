Times: Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы

Однако девять месяцев спустя правительство Украины не сделало этого, причиной тому может быть коррупция, пишет издание.



В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.