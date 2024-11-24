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Times: Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы, пишет Times.

Источник: AP 2024


«Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы», — говорится в публикации.

В статье отмечается, британские инженеры совместно с коллегами из Америки, Германии и Японии еще в феврале посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов.

Однако девять месяцев спустя правительство Украины не сделало этого, причиной тому может быть коррупция, пишет издание.

В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

энергетика