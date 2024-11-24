В Новосибирске без отопления остались более ста домов

До этого жители Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии. В полдень произошло отключение воды на улицах: Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, 3-го Интернационала, проспект Ленина. Как уточнили в УЖКХ Советского района, авария произошла возле дома на Тимирязева, 21. Специалисты ведут восстановительные работы.