В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

«В результате ДТП с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение оба водителя, два несовершеннолетних пассажира Kia Rio — девочка 8 лет и мальчик 6 лет. В медицинском учреждении скончалась пассажирка Kia Rio 1992 года рождения. Пассажирка Kia Rio 1958 года рождения погибла на месте происшествия», — сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.