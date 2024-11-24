В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

По данным ведомства, автомобиль ЗИЛ под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1991 года рождения столкнулись на автодороге вблизи Красного Кута около 23.20 (22.20 мск) субботы.
«В результате ДТП с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение оба водителя, два несовершеннолетних пассажира Kia Rio — девочка 8 лет и мальчик 6 лет. В медицинском учреждении скончалась пассажирка Kia Rio 1992 года рождения. Пассажирка Kia Rio 1958 года рождения погибла на месте происшествия», — сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Госавтоинспекция по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.