Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

САРАТОВ, 24 ноя — РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей, пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, автомобиль ЗИЛ под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1991 года рождения столкнулись на автодороге вблизи Красного Кута около 23.20 (22.20 мск) субботы.

«В результате ДТП с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение оба водителя, два несовершеннолетних пассажира Kia Rio — девочка 8 лет и мальчик 6 лет. В медицинском учреждении скончалась пассажирка Kia Rio 1992 года рождения. Пассажирка Kia Rio 1958 года рождения погибла на месте происшествия», — сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Госавтоинспекция по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.