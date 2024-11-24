Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае осудили рабочего, который пропил стройматериалы клиента

В Дудинке вынесли приговор уроженцу Снежногорска, который похитил вверенные ему строительные материалы.

Источник: ГУ МВД

На севере Красноярского края вынесли приговор рабочему, который пропил стройматериалы клиента. Об этом рассказали в краевом МВД. Всё случилось в Дудинке. Местная жительница 1969 года рождения и её сожитель решили обновить квартиру и наняли двоих строителей.

Спустя две недели потерпевшая решила проверить, как продвигается ремонт. Придя в квартиру, женщина не обнаружила ни работников, ни закупленных стройматериалов. Тогда она обратилась в полицию.

Причастным к исчезновению стройматериалов оказался один из работников — 38-летний уроженец Снежногорска. Он рассказал, что продал их, а вырученные деньги потратил на спиртное.

На северянина завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В итоге Дудинский районный суд дал ему два года условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчина должен будет возместить причинённый ущерб.