В Красноярском крае осудили рабочего, который пропил стройматериалы клиента

На севере Красноярского края вынесли приговор рабочему, который пропил стройматериалы клиента. Об этом рассказали в краевом МВД. Всё случилось в Дудинке. Местная жительница 1969 года рождения и её сожитель решили обновить квартиру и наняли двоих строителей.
Спустя две недели потерпевшая решила проверить, как продвигается ремонт. Придя в квартиру, женщина не обнаружила ни работников, ни закупленных стройматериалов. Тогда она обратилась в полицию.
Причастным к исчезновению стройматериалов оказался один из работников — 38-летний уроженец Снежногорска. Он рассказал, что продал их, а вырученные деньги потратил на спиртное.
На северянина завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В итоге Дудинский районный суд дал ему два года условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчина должен будет возместить причинённый ущерб.